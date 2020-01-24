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24.01.20 10:45

Музей войны 1812г откроется в башнях Смоленской крепостной стены

© РИА Новости. Илья Питалев
24 января. Interfax-Russia.ru - Башни Смоленской крепостной стены после проведения реставрационных работ будут использовать в качестве объектов социально-культурного назначения, там разместятся музеи, центр документального кино, гостиницы и кафе.

Пресс-служба администрации области со ссылкой на начальника регионального департамента по культуре Михаила Ивушина сообщила, что концепция реставрации стены была выбрана по итогам конкурсного отбора. Победителем признали проект, предусматривающий условное разделение прясел на несколько функциональных зон, которые будут музеефицированы.

В частности, в башнях, находящихся на юго-западном отрезке стены, планируют открыты музеи разных тематик - музей войны 1812 года, музей археологии. Башни на восточном участке стены после реставрационных работ предлагается использовать в качестве кафе, центра документального кино, гостиницы.

"Дорожная карта" обустройства прилегающих территорий включает в себя возможность создания городского парка у подножия башни Орел (восточная часть стены), воссоздание контуров утраченных башен, установку арт-объектов, строительство обзорной площадки.

Как сообщалось, в 2018 году Смоленскую крепостную стену передали в ведение Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. В ноябре того же года правительство РФ поддержала обращение администрации региона и выделило на проведение реставрационных работ 1,3 млрд рублей из федерального бюджета.

Работы по реставрации стены начнутся уже в нынешнем году, а завершатся летом 2022 года. Часть стены при этом будет "законсервирована" для сохранения аутентичности кладки.

Смоленская крепостная стена -памятник древнерусского оборонного зодчества, является объектом культурного наследия федерального значения и находится в федеральной собственности. Сооружение было возведено в период с 1595 по 1602 годы по проекту зодчего Федора Коня. Укрепление имело оборонительное значение, выдерживая неоднократные осады и штурмы города. До нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3,5 км.

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