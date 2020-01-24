Военная прокуратура взыскала многомилионную сумму с подрядчика за обслуживание техники РВСН без лицензии

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24 января. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Оренбурга по иску военного прокурора взыскал с коммерческой организации ООО "Орентранс - КАМАЗ" многомиллионную сумму, незаконно полученную при выполнении гособоронзаказа, сообщается
на сайте Главной военной прокуратуры.
"Решением Ленинского районного суда Оренбурга по исковому заявлению военного прокурора, полученные в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности денежные средства взысканы солидарно с коммерческой организации и ее генерального директора", - сообщила пресс-служба ГВП.
По информации надзорного ведомства, в ходе проверки военной прокуратурой исполнения требований законодательства о гособоронзаказе установлено, что ООО "Орентранс - КАМАЗ", привлеченное для реализации государственного контракта в качестве субподрядчика, "выполняло работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств марки КАМАЗ в воинских частях Ракетных войск стратегического назначения без соответствующей лицензии".
"При этом компания получила доход от этой деятельности в размере более 18 млн. рублей", - говорится в пресс-релизе.
"О выявленных нарушениях закона в деятельности генерального подрядчика, допустившего привлечение к работам субподрядчика без оформленной лицензии, проинформирован прокурор Татарстана", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по результатам проверки прокурор города Набережные Челны внес руководителю генподрядной организации представление. Оно удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.