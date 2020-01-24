Омбудсмен: около 30% жалоб из тюрем Курской области обоснованы

24.01.20 10:58

© РИА Новости. Андрей Стенин

24 января. Interfax-Russia.ru - Порядка трети жалоб, поступающих в аппарат уполномоченного по правам человека в Курской области от людей, содержащихся под стражей и отбывающих наказание в виде лишения свободы, являются обоснованными, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на регионального омбудсмена Владимира Фирсова.

"Обоснованы около 30% жалоб из тюрем", - сказал Фирсов на встрече с губернатором Курской области Романом Старовойтом в четверг.

По его словам, заключенные являются одной из самых многочисленных категорий заявителей. В прошлом году региональный аппарат уполномоченного по правам человека получил 250 жалоб из тюрем.

Всего же в 2019 году поступило 1,2 тыс. обращений, большинство из них - по социальным вопросам.