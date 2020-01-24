Новых случаев подозрения на "уханьский" коронавирус в России не выявлено

24.01.20 11:07

Фото Александра Левчука

24 января. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает, что по состоянию на конец четверга, 23 января, в России не было выявлено новых случаев подозрения на инфекцию, вызванную новым коронавирусом.

"Роспотребнадзором введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР. По состоянию на 23 января 2020 года подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, опубликованном в пятницу.

Российские дипломаты в Китае также не располагают сведениями о заболевших коронавирусом россиянах, сообщили в посольстве РФ в Пекине в пятницу.

"По имеющейся у посольства информации (по состоянию на 24 января), среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, российских граждан нет", - говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном на ее сайте.

Там напомнили, что в целях обеспечения здоровья и безопасности населения с утра 23 января в административном центре провинции Хубэй - городе Ухань - временно прекращена работа общественного транспорта, метро, речного транспорта, приостановлено междугороднее сообщение, временно закрыты аэропорт и железнодорожные вокзалы. В соответствии с распоряжением Народного Правительства провинции Хубэй, гражданам не следует покидать Ухань при отсутствии особых причин.

"Посольство запросило информацию о порядке выезда иностранных граждан из г.Ухань. О возобновлении транспортного сообщения будет объявлено дополнительно. Посольство поддерживает связь с российскими гражданами, находящимися в провинции Хубэй и непосредственно в г.Ухань", - отмечается в сообщении.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

В Ухане приняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. В пятницу закрываются для въезда и выезда еще 12 городов.

Ранее спецкомиссия ВОЗ пришла к выводу, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за нового типа коронавируса. Как заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции накануне, экстренный комитет, который должен был решить, объявлять ли ЧС в сфере здравоохранения, к единому выводу не пришел - пока в организации придерживаются позиции, что "чрезвычайная ситуация существует в Китае, однако она все еще не приняла характер чрезвычайной для международного здравоохранения".

Всем странам рекомендовано продолжить противоэпидемические мероприятия и продолжить изучать новый коронавирус, чтобы разработать методы борьбы с ним.