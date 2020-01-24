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24.01.20 11:07
Новых случаев подозрения на "уханьский" коронавирус в России не выявлено
"Роспотребнадзором введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР. По состоянию на 23 января 2020 года подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, опубликованном в пятницу.
Российские дипломаты в Китае также не располагают сведениями о заболевших коронавирусом россиянах, сообщили в посольстве РФ в Пекине в пятницу.
"По имеющейся у посольства информации (по состоянию на 24 января), среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, российских граждан нет", - говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном на ее сайте.
Там напомнили, что в целях обеспечения здоровья и безопасности населения с утра 23 января в административном центре провинции Хубэй - городе Ухань - временно прекращена работа общественного транспорта, метро, речного транспорта, приостановлено междугороднее сообщение, временно закрыты аэропорт и железнодорожные вокзалы. В соответствии с распоряжением Народного Правительства провинции Хубэй, гражданам не следует покидать Ухань при отсутствии особых причин.
"Посольство запросило информацию о порядке выезда иностранных граждан из г.Ухань. О возобновлении транспортного сообщения будет объявлено дополнительно. Посольство поддерживает связь с российскими гражданами, находящимися в провинции Хубэй и непосредственно в г.Ухань", - отмечается в сообщении.
В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.
В Ухане приняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. В пятницу закрываются для въезда и выезда еще 12 городов.
Ранее спецкомиссия ВОЗ пришла к выводу, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за нового типа коронавируса. Как заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции накануне, экстренный комитет, который должен был решить, объявлять ли ЧС в сфере здравоохранения, к единому выводу не пришел - пока в организации придерживаются позиции, что "чрезвычайная ситуация существует в Китае, однако она все еще не приняла характер чрезвычайной для международного здравоохранения".
Всем странам рекомендовано продолжить противоэпидемические мероприятия и продолжить изучать новый коронавирус, чтобы разработать методы борьбы с ним.
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