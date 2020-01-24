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24.01.20 11:19

Орешкин призвал готовить экономику РФ к будущим изменениям нефтегазового рынка ЕС

© РИА Новости. Алексей Даничев
24 января. Interfax-Russia.ru - Климатические изменения и политика стран Евросоюза по этому вопросу окажут влияние на поставки нефти и газа из РФ, поэтому необходимо заранее готовиться, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Если говорить о главной публичной теме, конечно в Давосе стала тема климата - она обозначена как главный риск для глобальной экономики. Все видели выступление Греты Тунберг - уже знаменитый персонаж здесь, в Давосе. Эта тема обсуждалась и на закрытых мероприятиях, но уже больше с точки зрения экономической повестки, потому что, действительно, климат - это и изменения в рынке энергетики, это и изменения в регулировании мировой торговли, изменения регулирования выбросов углекислого газа, других парниковых газов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Поэтому есть целый ряд вопросов, которые серьезно будут менять мировую экономику: как компании работают, то, как страны работают в ближайшие годы. Эта повестка очень важна для России, причем со всех аспектов. Все знают, какая зима в этом году в Москве, поэтому климатические изменения особенно ярко проявляются в северном полушарии, поэтому с этой стороны мы наблюдаем те изменения, которые влияют на нашу жизнь. С другой стороны, экономические вопросы, связанные с изменением рынка энергетики, а Россия - крупнейший в мире поставщик углеводородов на глобальные рынки, поэтому изменение спроса здесь (в Европе - ИФ), конечно будет оказывать серьезное влияние. Поэтому все это надо анализировать, смотреть и реагировать государству заранее", - добавил Орешкин.

Евросоюз объявил, что к 2050 году хочет иметь нейтральное влияние на климат и нулевые выбросы углекислого газа в атмосферу, отметил помощник президента. "Очень амбициозная задача. Но это амбициозная задача будет серьезно менять крупнейший рынок по поставкам нефти и газа из России. И надо все внимательно анализировать, работать с европейскими партнерами, чтобы понимать то, как они будут двигаться вперед, и готовить российскую экономику к изменениям, которые произойдут через десятки лет, уже сейчас", - сказал он.

"Переход к нулевым объемам выбросов - это серьезные изменения в структуре энергопотребления и выработки электроэнергии в Европейском союзе. Здесь конечно вопрос, насколько способны они на это будут, потому что отказаться от традиционных источников в ущерб своей экономике, повышая свои затраты, им будет очень тяжело. Но в любом случае движение мы видим именно в этом направлении, и поэтому очень важно работать вместе с европейскими партнерами, чтобы понимать, что и когда они будут делать и смотреть, чтобы российская внутренняя экономическая политика соответствовала этим трендам", - резюмировал Орешкин.

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