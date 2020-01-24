Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды

24.01.20 11:26

© РИА Новости. Иван Руднев

24 января. Interfax-Russia.ru - Склон реки около Московского завода полиметаллов около строящегося участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) рекультивируют, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу.

"На склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов действительно имеются пятна радиоактивного заражения, доставшиеся по наследству от деятельности завода еще в советские времена. К сожалению, сам завод полиметаллов не предпринимает никаких усилий для ликвидации экологического ущерба, поэтому мы взяли эту задачу на себя", - написал Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что в ближайшее время правительство Москвы заключит договор с ФГУП "Радон" о полномасштабной рекультивации склона и вывоза зараженного грунта за пределы Москвы.

Градоначальник рассказал, что выявленные незначительные следы загрязнения, по мнению специалистов, не препятствуют строительству Юго-Восточной хорды.

"Тем не менее, в период строительства будет проводиться постоянный радиационный мониторинг, и в случае обнаружения даже малейших следов радиации, загрязненные грунты будут вывезены из Москвы, и помещены в специальные хранилища", - подчеркнул Собянин.

При этом, мэр заявил, что отказаться от строительства Юго-Восточной хорды невозможно. "Может, проще не строить? Проще - да. Но никаких разумных альтернатив строительству ЮВХ просто нет. Если мы, конечно, хотим реально улучшить дорожную ситуацию в огромном секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе, где проживает около 2,5 млн жителей города", - заявил Собянин.

Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года. Когда появились сообщения активистов-экологов о том, что зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.

Впоследствии столичные власти неоднократно проводили специальные исследования и замеры радиации в зоне строительства, которые показали отсутствие превышения радиационного фона.