Задержан крымчанин, который по заданию спецслужб Украины оборудовал схроны со взрывчаткой

24.01.20 11:31

© РИА Новости. Игорь Зарембо

24 января. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщила о задержании в Крыму жителя полуострова, который по заданию украинских спецслужб оборудовал схроны с боеприпасами.

"ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами. В обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой пять килограммов", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Центре общественных связей ФСБ России.

Спецслужба сообщает, что в отношении задержанного следственным управлением ФСБ России по республике Крым и г.Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 2, ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, сообщает ЦОС ФСБ.

Кроме того, ФСБ предоставила видеоматериал изъятия из схрона в Крыму боеприпасов и взрывчатки.

Согласно видеозаписи, распространенной ЦОС ФСБ, тайник был оборудован в лесистой местности. Из вырытой в земле ямы изымаются несколько полиэтиленовых пакетов, обмотанных скотчем пластиковых бутылок. Из них на землю выкладываются детонаторы, запалы, провода, две пластиковых бутылки и канистра с веществом коричневого цвета.