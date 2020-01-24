Главгосэкспертиза одобрила инженерные изыскания для создания яхтенной марины в Севастополе

24.01.20 11:33

© РИА Новости. Василий Батанов

24 января. Interfax-Russia.ru - Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам рассмотрения результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на создание яхтенной марины в Балаклавской бухте, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

Главгосэкспертиза напоминает, что генеральным проектировщиком является ООО "Стройгазмонтаж" (СГМ, Москва).

Как сообщалось, СГМ в конце ноября 2018 года признан победителем открытого конкурса по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту "Создание яхтенной марины" в Севастополе. Компания предложила за свои услуги 339,347 млн рублей, что равно начальной (максимальной) цене контракта. Отмечалось, что инженерные изыскания, проектная, сметная и рабочая документации должны быть выполнены до середины декабря 2019 года. Источником финансирования работ являются средства федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя до 2022 года". В самом строительстве марины компания не планировала принимать участие, отмечал ее представитель.

"Для создания марины планируется провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, расчистку дна прибрежной полосы, инженерную подготовку территории. Для строительства яхтенной марины необходимо будет также реконструировать причалы общей длиной 1,941 тыс. м, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения набережных бухты", - говорится в пресс-релизе Главгосэкспертизы.

Балаклавская бухта находится на юго-западном побережье Крымского полуострова в пределах Севастополя. Ее расположение удобно для швартовки и размещения судов, поскольку здесь не бывает штормов. В 1950-х годах бухта служила местом размещения базы советская подводных лодок.

Создание марины на 600 судов планируется согласно поручению президента России Владимира Путина в рамках развития Балаклавской бухты.