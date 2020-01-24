Глава свердловского МВД призвал учитывать мнение жителей в вопросе строительства храма

24.01.20 11:43

© РИА Новости. Павел Лисицын

24 января. Interfax-Russia.ru - Власть должна сделать выводы из ситуации с протестами против строительства храма в центре Екатеринбурга, которые прошли в мае 2019 года, считает начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков.

"На мой взгляд, должны все сделать выводы из того, что произошло. Я не хочу сейчас говорить про своих коллег из органов власти, но они тоже, наверное, должны оценить и понять, что произошло и почему так случилось", - заявил Мешков на пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу, комментируя ситуацию с майскими протестами против храма в центре города.

Он отметил, что екатеринбуржцы очень любят свой город и остро воспринимают все касающиеся его события. "Когда город принимал это решение, все-таки храм - это не строительство супермаркета или развлекательного центра. Наверное, недооценили. Вот вам и результат. Мы все-таки живем в достаточно демократичном государстве, на мой взгляд, и, все-таки мнение народа надо учитывать", - добавил глава свердловского МВД.

Он также заявил, отвечая на вопрос о расследовании возбужденных после протеста уголовных дел, что их планируется довести до суда.

"Фигуранты там (в деле - ИФ), безусловно, есть. (...) Прежде чем будем направлять в суд, проводим достаточно большой комплекс следственных мероприятий. Поэтому это требует особого внимания. Но, безусловно, оно будет доведено, и те, кто, виновен, будут привлечены к ответственности", - добавил Мешков.

Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. Было задержано около ста человек, более 30 подверглись административному аресту. Также были возбуждены уголовные дела.

Полиция расследует как минимум два уголовных дела по фактам хулиганства на майских акциях протеста, возбужденных по п."а" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) в отношении неустановленных лиц.

После акций протеста власти Екатеринбурга решили провести опрос, чтобы учесть мнение горожан, а Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.

Опрос состоялся 13 октября. Большинство голосов было отдано за площадку бывшего приборостроительного завода в центре Екатеринбурга, которую в итоге поддержала епархия.

Генерал-майор полиции Александр Мешков был назначен начальником ГУ МВД по Свердловской области в сентябре 2019 года. До этого он около двух лет возглавлял Управление МВД России по Астраханской области.

Прежний руководитель свердловской полиции Михаил Бородин с октября 2018 года возглавляет главк МВД в Воронежской области.