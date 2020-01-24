Челябинец заплатит 100 тыс. рублей за разглашение коммерческой тайны экс-работодателя

24.01.20 11:46

© РИА Новости. Илья Питалев

24 января. Interfax-Russia.ru - Бывший сотрудник организации из Челябинска решением суда оштрафован на 100 тыс. рублей за разглашение коммерческой тайны предприятия в пользу нового работодателя из Москвы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в пятницу.

По данным ведомства, в 2016-2017 годах обвиняемый работал руководителем направления по развитию бизнеса одной из коммерческих организаций Москвы.

Действуя в ее интересах, он разгласил коммерческую тайну организации из Челябинска, где работал ранее, нарушив заключенное с ней соглашение о конфиденциальности.

Центральный районный суд Челябинска признал его виновным по ч.3 ст.183 УК РФ (разглашение коммерческой тайны, которая стала известной по работе, совершенное из корыстной заинтересованности) и приговорил его к штрафу.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила данное решение в силе.