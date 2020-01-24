Голикова: штат Пенсионного фонда может быть сокращен благодаря цифровизации

24.01.20 11:58

© РИА Новости. Евгения Новоженина

24 января. Interfax-Russia.ru - Пенсионный фонд России (ПФР) продолжит внедрение цифровых сервисов, что может привести к оптимизации штатной численности фонда, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Не так давно мы занялись серьезной работой по анализу информационных систем Пенсионного фонда. Необходимо по возможности оптимизировать эту работу в хорошем смысле этого слова, чтобы услуги, предоставляемые Пенсионным фондом, были в первую очередь удобны для граждан", - сказала Голикова в ПФР в пятницу, представляя нового руководителя фонда Максима Топилина.

По ее словам, "не все получается, но мы должны это сделать".

"Я не исключаю, что такого рода работа может привести к оптимизации штатной структуры Пенсионного фонда, территориальных отделений", - добавила Голикова.

Голикова добавила, что в результате цифровизации работы ПФР на текущую структуру фонда "можно будет посмотреть другими глазами".

Ранее занимавший должность министра труда и социальной защиты Максим Топилин был назначен главой ПФР вместо Антона Дроздова, перешедшего на работу в министерство финансов.