|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.01.20 11:58
Голикова: штат Пенсионного фонда может быть сокращен благодаря цифровизации
"Не так давно мы занялись серьезной работой по анализу информационных систем Пенсионного фонда. Необходимо по возможности оптимизировать эту работу в хорошем смысле этого слова, чтобы услуги, предоставляемые Пенсионным фондом, были в первую очередь удобны для граждан", - сказала Голикова в ПФР в пятницу, представляя нового руководителя фонда Максима Топилина.
По ее словам, "не все получается, но мы должны это сделать".
"Я не исключаю, что такого рода работа может привести к оптимизации штатной структуры Пенсионного фонда, территориальных отделений", - добавила Голикова.
Голикова добавила, что в результате цифровизации работы ПФР на текущую структуру фонда "можно будет посмотреть другими глазами".
Ранее занимавший должность министра труда и социальной защиты Максим Топилин был назначен главой ПФР вместо Антона Дроздова, перешедшего на работу в министерство финансов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket