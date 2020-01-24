Карантин по гриппу веден в медицинских и соцучреждениях Челябинской области

24.01.20 12:13

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24 января. Interfax-Russia.ru - Карантинные мероприятия введены во всех учреждениях здравоохранения и социальной службы для защиты населения от распространения гриппа и ОРВИ, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в пятницу.

"В том числе введен масочный режим для персонала, запрещение на посещение пациентов и проведение культурно-массовых мероприятий, усилен режим дезинфекции, проводятся другие противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

По сведениям эпидемиологов, за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ в регионе выросла на 48%.

"Рост заболеваемости зарегистрирован практически во всех городах и районах области и связан с циркуляцией как вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), так и других респираторных вирусов", - отмечает пресс-служба.