Уральские турфирмы фиксируют единичные отказы от поездок на курорты Китая

24.01.20 12:18

© РИА Новости. Анна Раткогло

24 января. Interfax-Russia.ru - Уральские туристы не спешат отказываться от купленных туров в Китай из-за ситуации с коронавирусом.

"Отказы были совершенно единичные. Из той формулировки (Роспотребнадзора - ИФ), которая есть, не следует, что нужно отказываться (от поездки - ИФ), и в случае отказа сразу же автоматически будет выплачено все, без каких-либо удержаний", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, добавив, что серьезных поводов для паники у путешественников пока нет.

По его данным, на острове Хайнань, куда ездят отдыхать уральские туристы, не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

"Там жесткий контроль за всеми пребывающими зарубежными гражданами и гражданами КНР", - отметил он.

При этом Мальцев не исключает снижения объемов продаж на данном направлении в случае более негативного развития ситуации.

Каждую неделю на остров Хайнань из Екатеринбурга, по информации Мальцева, отправляется порядка 700 человек, загрузка самолетов близка к 100%.

Как сообщалось, Роспотребнадзор порекомендовал российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации ситуации по коронавирусу.