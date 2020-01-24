Почти полтора десятка автодорог закрыли в Алтайском крае из-за непогоды

24.01.20 12:27

© РИА Новости. Александр Кряжев

24 января. Interfax-Russia.ru - Штормовой ветер в Алтайском крае стал причиной закрытия нескольких автодорог, сообщает пресс-центр главного управления МВД РФ по региону в пятницу.

"На территории края в 30 муниципальных образованиях в связи с ухудшением погодных условий (метель, ветер порывами до 27 метров в секунду) введено ограничение движения для всех видов транспорта на 14 участках автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Кроме того, для пассажирского и грузового автотранспорта введено ограничение на шести участках автомобильных дорог.

Как сообщалось, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за непогоды.