Дворцовый мост Петербурга подсветят красным в честь китайского Нового года

24.01.20 12:43

© РИА Новости. Игорь Руссак

24 января. Interfax-Russia.ru - Дворцовый мост Санкт-Петербурга подсветят красным до 8 февраля в честь празднования китайского Нового года, сообщил и.о. председателя городского комитета по внешним связям Арби Абубакаров на пресс-конференции в пятницу.

"В 17:00 декоративная красная подсветка будет включена на Дворцовом мосту вплоть до 8 февраля", - уточнил он.

В течение месяца в Петербурге будут проходить праздничные мероприятия. Так, в пятницу в Российско-китайском бизнес-парке в "Ленэкспо" откроется выставка живописи и графики "Взгляд на Восток". 28 января в концертном зале "Колизей" пройдет четвертый школьный фестиваль "Китайский Новый год", а 3 февраля в городском центре медицинской профилактики состоится круглый стол "Актуальные вопросы применения традиционной китайской медицины".

11 февраля в Мариинском театре пройдет большой концерт "Национальные сокровища" Национального музыкального оркестра Китайского национального театра оперы и танцевальной драмы. 14 февраля в Ленэкспо откроется российско-китайский бизнес-форум "Торгово-экономическое сотрудничество: настоящее и будущее". С 23 по 24 февраля в гостинице Holiday Inn пройдут соревнования по игре го на кубок генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге.

Абубакаров отметил, что Санкт-Петербург активно взаимодействует с Китаем. Так, за 11 месяцев 2019 года товарооборот между северной столицей и китайскими компаниями составил более 6,5 млрд рублей, что на 10% выше, чем в 2018 году. В Санкт-Петербурге обучаются 9 тыс. китайских студентов. Также только через пограничные пункты Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2019 году прибыло 500 тыс. китайских туристов.

Китайский Новый год (в дословном переводе - "Праздник весны") является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии, приходится на второе новолуние после 21 декабря. В 2020 году год белой металлической крысы отмечается с 25 января по 10 февраля.