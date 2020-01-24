Не время для поездки: Роспотребнадзор призвал россиян повременить с путешествиями в Китай
  
Заплатить за получение: Минфин решает, каким будет налог при разовом снятии накоплений
   
Разработать процедуру: голосование по поправкам в Конституцию может пройти в апреле
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
24.01.20 12:50

Минтранс РФ предлагает субсидировать круизы в Крым на 1,4 млрд рублей

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
24 января. Interfax-Russia.ru - Министерство транспорта России разработало проект постановления кабмина РФ, выполнение которого предполагает выделение из федерального бюджета в ближайшие три года более 1,38 млрд рублей на субсидии круизов в Крым.

Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов в четверг и в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Минтранс разработал правила предоставления субсидии из бюджета "российским организациям на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке и размещению туристов, оказываемых на судах, используемых на морской линии, при условии, что один из морпортов для их обязательного захода расположен на территории республики Крым или города федерального значения Севастополя".

Как сообщалось, ФГУП "Росморпорт" в январе 2017 года учредило ООО "Черноморские круизы" (Сочи, Краснодарский край). Компания является оператором морских круизов на теплоходе "Князь Владимир". Это единственный российский круизный лайнер, который курсирует в сезон навигации из Сочи по Черному морю с заходами в Новороссийск, Ялту и Севастополь.

"По итогам заседания президиума Госсовета от 15 сентября 2016 года организована регулярная круизная линия между портами Сочи, Новороссийск, Ялта и Севастополь", - напоминает Минтранс.

"Сложности организации круизной линии связаны с необходимостью поддержания тарифа на перевозку на социальном уровне. В настоящее время отсутствует достаточная востребованность рассматриваемых туристических услуг в регионе на уровне, необходимом для обеспечения как минимум безубыточности круизных проектов", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления российского правительства.

Его авторы считают, что нововведения способствуют "увеличению количества туристов, посещающих Крым и Севастополь, развитию туристической инфраструктуры и восстановлению позиций российского морского туризма в Черноморском бассейне".

Реализация проекта постановления потребует дополнительных расходов из федерального бюджета: в 2020 году в размере 531,554 млн рублей, в 2021 году - 450 млн рублей, в 2022 году - 400 млн рублей, говорится в пояснительной записке.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.01.20 14:54
Строительство 26 станций метро начнется в Москве в 2020 году
.
  24.01.20 11:26
Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды
.
  24.01.20 11:12
Суд признал, что арестованные акции кипрских компаний не принадлежали Абызову
.
  24.01.20 10:35
Московский метрополитен вручит подарки студентам-отличникам
.
  24.01.20 09:04
Число предприятий Московского инновационного кластера превысило 700
.
  24.01.20 08:46
Второй склад забытых вещей открылся в столичной подземке
.
  24.01.20 08:42
PwC займется повышением позиций Москвы в рейтингах городов мира за 50 млн рублей
.
  23.01.20 13:42
Внедрение системы распознавания лиц в московском метро завершится к 1 сентября
.
  23.01.20 12:53
Минувший год стал пиковым по числу участников массовых мероприятий в Москве
.
  23.01.20 12:23
В Москве построят 15 новых торговых центров


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket