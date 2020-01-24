Минтранс РФ предлагает субсидировать круизы в Крым на 1,4 млрд рублей

24.01.20 12:50

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

24 января. Interfax-Russia.ru - Министерство транспорта России разработало проект постановления кабмина РФ, выполнение которого предполагает выделение из федерального бюджета в ближайшие три года более 1,38 млрд рублей на субсидии круизов в Крым.

Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов в четверг и в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Минтранс разработал правила предоставления субсидии из бюджета "российским организациям на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке и размещению туристов, оказываемых на судах, используемых на морской линии, при условии, что один из морпортов для их обязательного захода расположен на территории республики Крым или города федерального значения Севастополя".

Как сообщалось, ФГУП "Росморпорт" в январе 2017 года учредило ООО "Черноморские круизы" (Сочи, Краснодарский край). Компания является оператором морских круизов на теплоходе "Князь Владимир". Это единственный российский круизный лайнер, который курсирует в сезон навигации из Сочи по Черному морю с заходами в Новороссийск, Ялту и Севастополь.

"По итогам заседания президиума Госсовета от 15 сентября 2016 года организована регулярная круизная линия между портами Сочи, Новороссийск, Ялта и Севастополь", - напоминает Минтранс.

"Сложности организации круизной линии связаны с необходимостью поддержания тарифа на перевозку на социальном уровне. В настоящее время отсутствует достаточная востребованность рассматриваемых туристических услуг в регионе на уровне, необходимом для обеспечения как минимум безубыточности круизных проектов", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления российского правительства.

Его авторы считают, что нововведения способствуют "увеличению количества туристов, посещающих Крым и Севастополь, развитию туристической инфраструктуры и восстановлению позиций российского морского туризма в Черноморском бассейне".

Реализация проекта постановления потребует дополнительных расходов из федерального бюджета: в 2020 году в размере 531,554 млн рублей, в 2021 году - 450 млн рублей, в 2022 году - 400 млн рублей, говорится в пояснительной записке.