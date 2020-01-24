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24.01.20 12:58
Находящийся в розыске житель Забайкалья полгода жил с детьми в заброшенном доме
Следственное управление СК РФ сообщает, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан).
"По данным следствия, 37-летний мужчина с лета 2019 года и до настоящего времени проживал с пятилетней девочкой и тремя мальчиками шести, десяти и 12 лет в неприспособленных для проживания зданиях и сооружениях на территории Ингодинского района Читы. Малолетние дети жили в антисанитарных условиях, у них практически отсутствовали необходимая в зимнее время одежда и продукты питания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дети не посещали детские дошкольные и образовательные учреждения. В зданиях, где мужчина жил с детьми, отсутствовало отопление, освещение. Следствие пришло к выводу, что дети находились в условиях, создающих угрозу их жизни и здоровью.
Установлено, что мужчина скрывался от правоохранительных органов и находился в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. В настоящее время он задержан и находится в СИЗО.
Дети помещены в социально-реабилитационное учреждение, следствием инициированы мероприятия по оказанию им психологической, медицинской, материальной помощи.
По мнению следствия, нарушение прав малолетних детей стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики своих должностных обязанностей по защите прав несовершеннолетних.
Свою проверку организовала и прокуратура Забайкальского края. Представители надзорного ведомства также дадут оценку действиям органов системы профилактики по оказанию социальной и иной помощи семье, защите прав несовершеннолетних.
"Проверке подвергнутся как уполномоченные органы и должностные лица краевого центра, так и Александрово-Заводского района, где ранее проживала указанная семья", - отмечается в сообщении прокуратуры.
Семью в заброшенном здании случайно обнаружили общественники и сообщили об этом в местные СМИ.
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