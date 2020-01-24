ПФР направит почти 60 млрд руб. на выплаты ветеранам и труженикам тыла

24.01.20 13:00

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

24 января. Interfax-Russia.ru - Председатель правления Пенсионного фонда России Максим Топилин сообщил, что анонсированное президентом РФ увеличение выплат участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла до 75 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно обойдется в 60 млрд рублей.

"Мы также предусматриваем выплату нашим самым уважаемым гражданам - участникам и ветеранам войны, а также труженикам тыла - это дополнительно почти 60 млрд рублей", - сказал Топилин в ПФР в пятницу.

Ранее в ПФР прибыла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы представить нового главу коллективу фонда - на эту должность был назначен экс-глава Минтруда Топилин. Вместе с вице-премьером приехал новый министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что единовременные выплаты к Дню Победы ветеранам и труженикам тыла будут увеличены до 75 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно. Ранее эти выплаты составляли 10 тыс. для ветеранов и приравненных к ним категорий и 5 тыс. для тружеников тыла.