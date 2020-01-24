Росстат: население России в 2018-19гг сократилось на 135,3 тыс. человек

24.01.20 13:05

© РИА Новости. Константин Чалабов

24 января. Interfax-Russia.ru - Население России на 1 января 2020 года составляло 146 млн 745,1 тыс. человек, сообщил в пятницу Росстат предварительную оценку численности населения страны на начало года.

На 1 января 2019 года численность населения в РФ равнялась 146 млн 780,7 тыс. человек, на 1 января 2018 года - 146 млн 880,4 тыс. человек, на 1 января 2017 года - 146 млн 804,4 тыс. человек.

Таким образом, из данных Росстата следует, что население в РФ за 2019 год сократилось на 35,6 тыс. человек. В 2018 году население РФ снизилось на 99,7 тыс. человек, в 2017 году выросло на 76 тыс. человек.

До 2018 года последний раз население в РФ сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло.

Согласно предварительным данным Росстата, городское население на 1 января 2020 года составляло 109 млн 548,4 тыс. человек (109 млн 453,5 тыс. человек на 1 января 2019 года), сельское население - 37 млн 196,7 тыс. человек (37 млн 327,2 тыс. человек на 1 января 2019 года).

В Москве численность постоянного населения на 1 января 2020 года составляла 12 млн 692,5 тыс. человек против 12 млн 615,3 тыс. человек на 1 января 2019 года.

Как сообщалось, Росстат в конце декабря ухудшил прогноз численности населения в РФ, средний вариант предполагает сокращение до 143 млн человек к 2036 году.

Росстат ежегодно готовит демографический прогноз страны в трех вариантах - низкий, средний и высокий прогнозы - на основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.

В среднем варианте нового прогноза население России снизится к началу 2036 года до 143 млн человек с нынешних 146,7 млн человек. Еще год назад в этом сценарии сокращение численности населения РФ к 2036 году предполагалось до 144 млн человек. Средний вариант прогноза, по оценкам экспертов-демографов, традиционно считается наиболее реалистичным. Он отражает инерционное развитие экономической и социальной ситуации и реализацию всех существующих и объявленных государственных программ.

"Средний вариант прогноза предполагает, что 2022 по 2028 годы будут в наибольшей степени ощущаться последствия "демографических провалов" сороковых, а также восьмидесятых и девяностых годов XX века. В частности, естественная убыль достигнет в 2027 году 583,5 тыс. человек и начнет постепенно снижаться с 2028 года", - говорилось в комментариях Росстата к новому прогнозу. Ожидаемая продолжительность жизни в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.

В высоком сценарии предполагается рост населения, по новому прогнозу, к началу 2036 году до 150,1 млн человек (по прогнозу год назад предполагался рост в этом сценарии до 153,2 млн человек. Высокий сценарий обычно предполагает принятие существенных дополнительных мер поддержки рождаемости (в послании президента РФ Федеральному собранию в январе как раз были озвучены ряд новых мер по поддержке демографии).

"Высокий вариант прогноза ориентируется на положительные изменения в миграционном и естественном движении населения, за счет увеличения суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни", - отмечали в Росстате. Ожидаемая продолжительность жизни возрастет в высоком сценарии с 73,53 лет в 2020 году до 81,66 лет в 2035 году.

В низком сценарии, согласно прогнозу Росстата, население России к началу 2036 года сократится до 134,3 млн человек (по прогнозу год назад - 138,1 млн человек).

"Низкий вариант прогноза рассчитан при условии, что рождаемость будет падать, а миграционный приток будет уменьшаться", - отмечалось в комментариях ведомства. Ожидаемая продолжительность жизни в низком варианте прогноза вырастет с 73,31 лет по итогам 2019 года году до 75,40 лет к концу 2035 года.

В 2020 году уточнения демографического прогноза не будет, так как в год проведения переписи это уточнение не производится. Следующий демографический прогноз Росстат представит уже в 2021 году на основе данных Всероссийской переписи населения 2020 года.