Свыше 150 отравившихся плохой водой выписаны из больниц в Дагестане

24.01.20 13:28

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

24 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава Дагестана совместно с городскими службами локализовали вспышку кишечной инфекции в Кизляре, где произошло массовое отравление людей некачественной питьевой водой, сообщила руководитель пресс-службы мэрии Сельминаз Салихова.

"В период с 6 по 24 января зарегистрировано 367 человек с диагнозом "острая кишечная инфекция", из которых 195 - дети. Всего было госпитализировано 230 человек, в том числе 125 детей. На сегодня из больниц выписано 156 человек, в том числе 83 ребенка. В больницах Кизляра и Тарумовского района остаются 74 человека, среди которых 42 ребенка", - сказала Салихова в пятницу агентству "Интерфакс-Юг".

Она отметила, что ситуация со вспышкой стабилизирована, на 24 января зарегистрирован один случай заболевания.

"В целом, мы можем говорить о стабилизации ситуации. Комплекс мер, принятых по линии Минздрава, мэрии города, Роспотребнадзора и других служб по локализации инфекции, дали результат. Несмотря на это, мы продолжаем обеззараживание городской водопроводной системы, провели дезинфекцию во всех учреждениях, включая образовательные", - привела Салихова слова мэра Кизляра Александра Шувалова.

В результате массового отравления питьевой водой в дагестанском Кизляре в больницы были госпитализированы сотни людей.

По данным республиканской прокуратуры, причина происшествия - некачественная водопроводная вода, идущая от водопроводной станции N 4 Кизляра. Подача воды по водопроводу приостановлена, организован подвоз питьевой воды с помощью автоцистерн.

Следственные органы расследует уголовное дело по данному факту. Расследование дела находится на контроле прокуратуры республики.

В связи с массовым отравлением власти города с 21 по 23 января временно закрыли две школы, расположенные в микрорайоне Черемушки, где зафиксирован очаг инфекции.