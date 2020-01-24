Дело о крушении "Боинга" в Казани в 2013г закрыто за истечением срока давности

24.01.20 13:37

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24 января. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу прекратил уголовное преследование всех трех обвиняемых по делу о крушении под Казанью в 2013 году самолета "Боинг 737-500" авиакомпании "Татарстан", в результате которого погибли 50 человек, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".

"Уголовное дело и уголовное преследование прекратить в связи с истечением срока давности", - сказал судья.

Как сообщалось, обвиняемыми по делу проходили бывший заместитель гендиректора авиакомпании "Татарстан" Валерий Портнов и заместитель директора летной службы (шеф-пилот) Виктор Фомин. Им инкриминировалось нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Кроме того, бывшему руководителю Татарского межрегионального управления воздушного транспорта "Росавиации" Шавкату Умарову было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.

Согласно материалам уголовного дела, 17 ноября 2013 года в международном аэропорту Казани разбилось при заходе на посадку воздушное судно, следовавшее рейсом из московского аэропорта "Домодедово". В результате трагедии погибли 44 пассажира и 6 членов экипажа.

По данным следствия, командир воздушного судна Рустем Салихов, не имевший первоначального летного образования, и второй пилот Виктор Гуцул при отсутствии достаточных практических знаний и опыта не смогли совершить посадку. Они не сумели безопасно выполнить процедуру ухода самолета на второй круг, что привело к авиакатастрофе. Уголовное преследование в отношении них прекращено в связи со смертью.

Причиной авиакатастрофы, по мнению следствия, стали нарушения нормативных требований, допущенные Портновым и Фоминым при приеме штурмана авиакомпании Салихова на работу в качестве пилота по представленным им фальсифицированным документам, а также при направлении его на переучивание по курсу пилотов "Боинга 737" и допуске к выполнению самостоятельных полетов в качестве командира воздушного судна. Следствие полагает, что обвиняемые не обеспечили надлежащую теоретическую и тренажерную подготовку летного состава.

Кроме того, возглавлявший территориальную квалификационную комиссию Умаров при рассмотрении кандидатуры Салихова для направления на курсы переучивания на пилотов "Боинга 737" не организовал проверку подлинности летных документов и не выявил факт подложности свидетельства пилота коммерческой авиации. В результате Салихов, не имея базовых навыков пилотирования, был допущен руководством авиакомпании к пассажирским перевозкам в качестве пилота, что привело к авиакатастрофе.