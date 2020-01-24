Музыкальные школы КЧР обеспечат инструментами в рамках нацпроекта

24.01.20 13:40

© РИА Новости. Владимир Астапкович

24 января. Interfax-Russia.ru - Оборудование, необходимое для качественного обучающего процесса, получат в этом году по нацпроекту "Культура" три крупных образовательных учреждения сферы культуры в Карачаево-Черкесии.

"В текущем году необходимым оборудованием будут обеспечены две детские музыкальные школы в микрорайоне Московском и городе Карачаевске, а также колледж культуры и искусства им.А.Даурова - единственное на территории КЧР учебное заведение среднего образования в сфере культуры", - сообщает пресс-служба главы КЧР.

В частности, в эти учреждения культуры будут приобретены музыкальные инструменты, оборудование, учебно-методические материалы и многое другое.