Власти Адыгеи рассчитывают на достройку в 2020г второй ветки Майкопского группового водовода

24.01.20 13:42

© РИА Новости. Василий Батанов

24 января. Interfax-Russia.ru - Власти Адыгеи рассчитывают, что строительство второй ветки Майкопского группового водовода, которая позволит частично решить проблему с водоснабжением в Майкопском районе республики, завершится в 2020 году.

"Строительство новой ветки Майкопского водовода имеет стратегическое значение. Уже несколько лет решением этого вопроса занимаются федеральные и региональные органы власти. Построена большая часть водовода, который планируется запитать на новых водных источниках в горной части республики после согласования с Минприроды России. Если все получится, в течение этого года мы должны завершить реализацию этого проекта", - сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов на совещании в Майкопе в четверг.

Кумпилов подчеркнул, что в ближайшее время необходимо совместно с научными центрами провести серьезный анализ по дальнейшему развитию системы водоснабжения в республике. Наряду с этим большая работа предстоит по ликвидации потерь внутри городских водопроводных сетей и улучшению качества воды.

Ранее сообщалось, что трасса новой нитки водовода прокладывается параллельно с ныне действующей изношенной линией. Изначально строительство велось в рамках федеральной целевой программы "Юг России" 2008-2013 года, но было приостановлено в связи с завершением госпрограммы, когда в строительство было вложено более 1,3 млрд рублей, построено 57,6 км из 120,6 км сети водовода. С 2014 года власти республики вели переговоры с федеральным центром о необходимости выделения средств на завершение объекта. В 2018 году Адыгея возобновила строительство магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и Майкопа. На эти цели выделено 3 млрд руб. из федерального бюджета.

На сегодняшний день, после аварии на Майкопском групповом водоводе 18 января 2020 года, водоснабжение нескольких населенных пунктов Майкопского района до конца не восстановлено из-за того, что система не успевает наполниться из маловодного водозабора. В Майкопе введен ограниченный режим подачи воды в дневные часы. В часть населенных пунктов района организован подвоз технической воды.