Почти 1 тыс. сирот планируют обеспечить жильем в Ингушетии в ближайшие годы

24.01.20 13:50

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 января. Interfax-Russia.ru - Властям Ингушетии в ближайшее время предстоит решить проблему жилищного обустройства сотен детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщила министр образования и науки республики Эсет Бокова.

"В ходе приема была выслушана просьба заявительницы, которая обратилась в связи с жилищным вопросом. Девушка как сирота стоит в очереди на получение собственного жилья. Предоставление жилья сиротам - актуальный вопрос, который в настоящее время остается, к сожалению, нерешенным. Нам предстоит в ближайшие годы обеспечить жильём более 900 детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей", - написала Бокова на своей странице в инстаграме.

Министр отметила, что их число не является жёстко фиксированным, оно меняется. В такую очередь на жильё попадает ребёнок, которому исполнилось 14 лет.

"Главой Ингушетии было дано поручение в течение года выделить обратившейся квартиру надлежащего качества. Кроме того, Махмуд-Али Макшарипович подчеркнул, что выделяемое социально незащищенной категории граждан жилье должно быть хорошего качества", - написала министр.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы и правительства республики, обратившаяся к руководителю заявительница потеряла родителей в раннем детстве. Девушка как сирота стоит в очереди на получение собственного жилья. Но, несмотря на десятилетний срок с момента достижения ею совершеннолетия, вопрос до сих пор не решен, она вынуждена проживать у родственников.

Калиматов дал на месте поручение министру образования республики в течение года выделить обратившейся квартиру надлежащего качества, что он особо подчеркнул.

"Хочу обратить внимание на то, что выделяемое социально незащищенной категории граждан жилье должно быть хорошим. Стройжилнадзор будет лично мне представлять акты обследования каждого жилого помещения", - процитировал агентству главу региона сотрудник пресс-службы.

Кроме того, глава Ингушетии потребовал от Минобрнауки ежемесячной докладной по текущей ситуации с предоставлением жилья сиротам, и от контрольного управления администрации главы и правительства республики - осуществления перманентного анализа и контроля исполнения законных требований социально незащищенной категории граждан.

Как сообщал ранее агентству представитель региональной прокуратуры, в середине марта минувшего года республиканское управление СКР возбудило уголовное дело по факту выявления грубых нарушений в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что Минобрнауки республики в 2016 г. заключило два госконтракта с ООО "МРИЯ" на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на общую сумму более 41 млн рублей. Всего была приобретена 61 квартира для 93 нуждающихся детей. В ходе проверок установлено несоответствие приобретенных квартир требованиям жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

По данным надзорного ведомства, жилье не соответствует техническим заданиям контрактов в части благоустройства, технического состояния помещений, этажности и теплоснабжения. В результате данные квартиры до сих пор не предоставлены нуждающимся в них гражданам.

Между тем должностные лица министерства, зная о проблемах с данным жильем, приняли квартиры, и контракты были полностью оплачены.