Мишустин примет участие в инвестиционном форуме в Сочи в феврале

24.01.20 14:04

© РИА Новости. Михаил Климентьев

24 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует принять участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале этого года, сообщил источник в правительстве РФ.

"Премьер-министр будет участвовать в работе форума и планирует выступить там", - сказал "Интерфаксу" в пятницу источник.

Сочинский форум пройдет с 12 по 14 февраля.

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков подтвердил "Интерфаксу" планы Мишустина принять участие в работе сочинского инвест-форума.