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24.01.20 14:14
Двое замерших и голодных детей обнаружены в запертой квартире в Улан-Удэ
Двух маленьких девочек, запертых в одной из квартир, обнаружили полицейские. Их матери дома не оказалось.
"В помещении зафиксирована низкая температура, ощущался холод. Квартира захламлена, отмечены антисанитарные условия, опасные для здоровья малышей. Дети были голодными, и в жилище отсутствовала еда. Помимо этого, при осмотре у одной из девочек обнаружено обморожение кистей", - говорится в сообщении.
В настоящее время материалы проверки находятся в республиканской полиции. Однако в связи с общественным резонансом руководство следственного управления обратилось к районному прокурору с просьбой передать материалы проверки по фактам жестокого обращения с детьми в следственные органы СКР для уголовного преследования матери.
Кроме того, в связи с инцидентом следователи проверят исполнение своих обязанностей должностными лицами органов опеки и попечительства.
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