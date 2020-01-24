Двое замерших и голодных детей обнаружены в запертой квартире в Улан-Удэ

24.01.20 14:14

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

24 января. Interfax-Russia.ru - Полиция Улан-Удэ проверяет факты жестокого обращения с детьми, которые остались одни дома в холодной квартире без еды, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Бурятии.

Двух маленьких девочек, запертых в одной из квартир, обнаружили полицейские. Их матери дома не оказалось.

"В помещении зафиксирована низкая температура, ощущался холод. Квартира захламлена, отмечены антисанитарные условия, опасные для здоровья малышей. Дети были голодными, и в жилище отсутствовала еда. Помимо этого, при осмотре у одной из девочек обнаружено обморожение кистей", - говорится в сообщении.

В настоящее время материалы проверки находятся в республиканской полиции. Однако в связи с общественным резонансом руководство следственного управления обратилось к районному прокурору с просьбой передать материалы проверки по фактам жестокого обращения с детьми в следственные органы СКР для уголовного преследования матери.

Кроме того, в связи с инцидентом следователи проверят исполнение своих обязанностей должностными лицами органов опеки и попечительства.