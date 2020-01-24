Не время для поездки: Роспотребнадзор призвал россиян повременить с путешествиями в Китай
  
Заплатить за получение: Минфин решает, каким будет налог при разовом снятии накоплений
   
Разработать процедуру: голосование по поправкам в Конституцию может пройти в апреле
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
24.01.20 14:26

Путин считает, что страны ядерной "пятерки" должны договориться о разрядке

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
24 января. Interfax-Russia.ru - В Кремле считают, что страны ядерной "пятерки" должны взять на себя ответственность и остановить нарастающую критическую массу противоречий в международных отношениях.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на саммите стран - постоянных членов СБ ООН, провести который предложил Владимир Путин, лидеры должны договориться начать разрядку в мире.

Он напомнил, что Путин предложил провести такую встречу "в любое время, в любом месте", выступая на мемориальных мероприятиях в Иерусалиме.

"Для чего? Для того чтобы говорить о той критической массе вызовов в самых различных областях и массе конфликтного потенциала на региональном и международном уровне, чтобы именно страны "пятерки" взяли на себя ответственность, чтобы остановить дальнейшее опасное нарастание этой критической массы", - пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что страны ядерной "пятерки" должны "поставить себя выше тех разногласий, которые имеются сейчас между этими государствами, чтобы приступить к поиску путей для разрядки, для ответа на те вызовы, которые сейчас стоят перед человечеством".

"С тем, чтобы именно эти страны взяли на себя ответственность за эту самую разрядку, которая столь необходима для всех", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Послания лидерам стран-постоянных членов СБ ООН (Великобритания, Франция, Китай, США) с разъяснением инициативы президента РФ Владимира Путина о созыве саммита ядерной "пятерки" поступят в начале следующей недели, сообщил Песков.

Пескову также задали вопрос, как подбирались страны, которым предложено принять участие в саммите и почему в их число не вошла Германия. Он пояснил, что "речь идет именно о таких отцах-основателях" ООН.

"У нас с вами есть единственная универсальная, пусть не совсем идеальная с точки зрения ответа на те вызовы, которые стоят перед человечеством, платформа - ООН и единственный универсальный механизм как Совет Безопасности", - сказал Песков.

С инициативой созвать в любое время, в любом удобном месте в 2020 году саммит ядерной "пятерки" выступил накануне на мемориальном форуме по Холокосту в Иерусалиме Владимир Путин.

"Президент упомянул, что в ближайшие дни будут направлены послания главам государств и правительств "пятерки", которые будут содержать больше конкретики по сути предложения президента Путина. Эти послания будут отправлены в предстоящие дни, то есть в первой половине следующей недели наши визави получат эти послания", - сказал Песков.

Он добавил: "Мы с нетерпением будем ждать реакции других стран".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.01.20 14:54
Строительство 26 станций метро начнется в Москве в 2020 году
.
  24.01.20 11:26
Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды
.
  24.01.20 11:12
Суд признал, что арестованные акции кипрских компаний не принадлежали Абызову
.
  24.01.20 10:35
Московский метрополитен вручит подарки студентам-отличникам
.
  24.01.20 09:04
Число предприятий Московского инновационного кластера превысило 700
.
  24.01.20 08:46
Второй склад забытых вещей открылся в столичной подземке
.
  24.01.20 08:42
PwC займется повышением позиций Москвы в рейтингах городов мира за 50 млн рублей
.
  23.01.20 13:42
Внедрение системы распознавания лиц в московском метро завершится к 1 сентября
.
  23.01.20 12:53
Минувший год стал пиковым по числу участников массовых мероприятий в Москве
.
  23.01.20 12:23
В Москве построят 15 новых торговых центров


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket