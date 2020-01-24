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24.01.20 14:47
Порядка 20 тысяч человек примут участие в праздновании Дня студента в Подмосковье
"Для студентов организованы концерты, лекции, награждения, спортивные конкурсы, дискотеки и другие развлекательные мероприятия", - цитирует министра образования Московской области Ирину Каклюгину пресс-служба.
По словам министра, особенно масштабно праздничные мероприятия проходят в региональных вузах.
"В Коломенском университете отметили праздник квестом, а по сложившейся традиции ректор вуза угостила студентов сбитнем. В университете "Дубна" организовали концерт и игры с розыгрышем призов. В МГОУ День студента празднуют сразу двумя мероприятиями - Днем открытых дверей и грандиозным ежегодным студенческим балом. В Орехово-Зуевском университете для участников подготовили открытые интерактивные лекции и концерты, а в Технологическом университете состоялось "Золотое сечение" - церемония награждения лучших студентов и преподавателей", - добавила Каклюгина.
День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января. Дата также совпадает с Татьяниным днем - православным праздником, связанным с именем великомученицы Татьяны, покровительницы студентов.
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