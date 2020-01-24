Порядка 20 тысяч человек примут участие в праздновании Дня студента в Подмосковье

24.01.20 14:47

© РИА Новости. Максим Богодвид

24 января. Interfax-Russia.ru - В вузах и колледжах Подмосковья проходят мероприятия в преддверии Дня российского студенчества, всего ожидается участие порядка 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

"Для студентов организованы концерты, лекции, награждения, спортивные конкурсы, дискотеки и другие развлекательные мероприятия", - цитирует министра образования Московской области Ирину Каклюгину пресс-служба.

По словам министра, особенно масштабно праздничные мероприятия проходят в региональных вузах.

"В Коломенском университете отметили праздник квестом, а по сложившейся традиции ректор вуза угостила студентов сбитнем. В университете "Дубна" организовали концерт и игры с розыгрышем призов. В МГОУ День студента празднуют сразу двумя мероприятиями - Днем открытых дверей и грандиозным ежегодным студенческим балом. В Орехово-Зуевском университете для участников подготовили открытые интерактивные лекции и концерты, а в Технологическом университете состоялось "Золотое сечение" - церемония награждения лучших студентов и преподавателей", - добавила Каклюгина.

День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января. Дата также совпадает с Татьяниным днем - православным праздником, связанным с именем великомученицы Татьяны, покровительницы студентов.