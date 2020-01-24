Строительство 26 станций метро начнется в Москве в 2020 году

24.01.20 14:54

© РИА Новости. Евгений Самарин

24 января. Interfax-Russia.ru - В текущем году начнется возведение 26 станций на разных линиях московского метро, сообщил журналистам в пятницу заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В 2020 году мы планируем начать строительство 26 станций метрополитена на новых участках Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Коммунарской линиях. Кроме того, начнутся работы на станциях "Гольяново", "Южный порт" и "Суворовская" на уже действующих Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Кольцевой линиях", - рассказал Бочкарев.

По его словам, в этом году для пассажиров откроются четыре станции Некрасовской линии ("Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская"), а также пять станций Большого кольца ("Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская").

"Объемы и темпы строительства метро в Москве остаются одними из самых высоких в мире. В прошлом, 2019 году, мы сдали в эксплуатацию 17,9 км линий, восемь станций метро, а также электродепо "Руднево" для обслуживания поездов", - напомнил заммэра.