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24.01.20 14:58

Псковская область направит еще 25 млн рублей на покупку жилья для медиков

© РИА Новости. Владимир Трефилов
24 января. Interfax-Russia.ru - В Псковской области в 2020 году будет выделено дополнительное финансирование на приобретение жилья для медицинских специалистов, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Обращение в адрес главы региона с просьбой об этом направили депутаты областного собрания по итогам заседания фракции "Единая Россия", которое было посвящено вопросу обеспечения кадрами региональной системы здравоохранения.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, вопросы кадрового дефицита, необходимость поддержки медицинских специалистов остро стоят для региона, особенно, если речь идет о первичном звене здравоохранения и ситуации в крупных городах.

"Власти региона при поддержке федерального центра ведут планомерную работу по расширению существующих мер поддержки. Ни для кого не секрет, что именно решение жилищного вопроса для многих врачей является наиболее актуальным. В этом году в областном бюджете на приобретение жилья для медицинских специалистов предусмотрено 6,5 млн рублей. Понимаем, что этих средств явно не достаточно. Теперь на эти цели дополнительно будет направлено еще 25 млн рублей, что позволит решить жилищный вопрос большему числу медиков", - цитирует пресс-служба Ведерникова.

В связи с этим губернатор дал поручение подготовить необходимый нормативный правовой документ по внесению поправок в закон о региональном бюджете.

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