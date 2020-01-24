На Южных Курилах спасли орлана, которого "сбили" вороны, а на земле пытались съесть собаки

24.01.20 15:05

© РИА Новости. Виталий Тимкив

24 января. Interfax-Russia.ru - Орлана, которого сначала преследовали вороны, а после того, как он упал на одной из улиц города Южно-Курильска окружили собаки, спасли сотрудники государственного заповедника "Курильский".

"По просьбе местных жителей, наблюдавших, как на одной из улиц Южно-Курильска собаки окружили орлана, сотрудники заповедника выехали и забрали птицу для осмотра и выпуска в природу. Курильчане рассказали, что сначала небольшого орлана преследовала стая ворон, он упал, и тогда к нему подбежали дворовые собаки. Орлан-белохвост укрылся в снежной яме на склоне горы возле Дома культуры", - сообщила в пятницу пресс-служба заповедника на своей странице "ВКонтакте".

Сотрудники заповедника и Южно-Курильского ветеринарного отдела накормили птицу, оказали ей ветеринарную помощь - вправили крыло, из-за подвывиха которого орлан не мог летать.

Затем пернатого пациента вывезли за пределы населенного пункта на север, к устью одной из рек и выпустили. "Птица смогла взлететь и полетела. Будем надеяться, что с ней всё будет хорошо", - написали специалисты.

Сотрудники заповедника также отмечают, что давно назрела необходимость рассмотрения в российском природоохранном законодательстве нештатных ситуаций по спасению краснокнижных животных.

Орлан-белохвост - одна из самых крупных хищных птиц российской фауны с размахом крыльев у взрослых особей до 2,5 метра. Встречается повсеместно, за исключением арктических тундр и южных пустынь. Обитает в прибрежных лесах вблизи богатых рыбой водоемов, выбирает малодоступные для человека места. Как особо "уязвимый" вид занесен в международную Красную книгу и Красную книгу России.