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24.01.20 15:09
Двенадцатый погибший при пожаре в томском поселке оказался гражданином Узбекистана
"В ходе детального исследования выявлено имя 12 погибшего - им также оказался наш соотечественник - уроженец Андижанского района одноименной области Музаффаржон Мамажонов 1976 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после завершения процедуры опознания из Ташкента в Томскую область вылетит специальный борт, чтобы доставить останки погибших на родину.
21 января произошел пожар в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Изначально сообщалось об 11 погибших и двух пострадавших. Десять жертв и двое пострадавших являются гражданами Узбекистана, еще одна погибшая - россиянка.
Здание арендовало принадлежащее китайскому инвестору ООО "Грин Вуд".
По факту гибели людей следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), следователи из Москвы по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проконтролируют ход расследования.
Следователи провели обыски в УФМС города Асино и ООО "Грин Вуд", его директор - Сунь Аньни - разыскивается.
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