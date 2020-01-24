Двенадцатый погибший при пожаре в томском поселке оказался гражданином Узбекистана

24.01.20 15:09

© РИА Новости. СК РФ

24 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты установили личность двенадцатого погибшего при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Томской области, который произошел 21 января, - это гражданин Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС республики.

"В ходе детального исследования выявлено имя 12 погибшего - им также оказался наш соотечественник - уроженец Андижанского района одноименной области Музаффаржон Мамажонов 1976 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения процедуры опознания из Ташкента в Томскую область вылетит специальный борт, чтобы доставить останки погибших на родину.

21 января произошел пожар в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Изначально сообщалось об 11 погибших и двух пострадавших. Десять жертв и двое пострадавших являются гражданами Узбекистана, еще одна погибшая - россиянка.

Здание арендовало принадлежащее китайскому инвестору ООО "Грин Вуд".

По факту гибели людей следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), следователи из Москвы по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проконтролируют ход расследования.

Следователи провели обыски в УФМС города Асино и ООО "Грин Вуд", его директор - Сунь Аньни - разыскивается.