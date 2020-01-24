Реестр производителей органической продукции РФ появится в открытом доступе через неделю

24.01.20 15:18

© РИА Новости. Владимир Федоренко

24 января. Interfax-Russia.ru - Реестр производителей органической продукции в России появится в открытом доступе через неделю, сообщил начальник отдела департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза Владислав Несмеянов на заседании рабочей группы по реализации закона об органической продукции комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике в пятницу в Москве.

"В понедельник-вторник реестр начнет заполняться, и в конце следующей недели запланирована в общем доступе, в том числе на сайте Минсельхоза, отсылочная норма на него. В конце следующей недели реестр уже будет в общем доступе", - сказал Несмеянов.

По его словам, опытная эксплуатация реестра уже была проведена. От компании-сертификатора получена информация о 19 производителях, выпускающих около 450 видов органической продукции.

Глава отдела также напомнил, что после сертификации и включения в реестр компании получают право на нанесение на свою продукцию знака "органик" и соответствующего штрих-кода.

Создание реестра производителей органической продукции предусмотрено законом об органической продукции, который вступил в силу с 1 января этого года.