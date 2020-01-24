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24.01.20 15:35
Застройщики аэропорта Благовещенск до мая составят график работ
По данным ведомства, оперативное планирование строительных работ необходимо для составления летной программы на 2021 год. Соответствующее поручение в ходе совещания в пятницу дал начальник Дальневосточного управления Росавиации Сергей Тараненко.
"Поручено до 1 мая разработать, согласовать со службами аэропорта подробный график и проект производства работ по строительству рулежных дорожек в условиях действующего аэропорта", - говорится в сообщении.
Руководитель аэропорта Валерий Шлегель отметил, что формирование сезонных расписаний - сложная логистическая система. Перспективу полетной программы и маршрутной сети перевозчики выстраивают на год вперед.
"Вот сейчас мы на завершающей стадии согласования с авиакомпаниями расписания на лето 2020 года, а перевозчики параллельно готовятся к зимней навигации 2020-2021. Кроме того, нам необходимо знать план и график строительных работ на территории аэродрома в сезон лета 2021 года, на период отпусков, для формирования "окон" и информирования компаний", - приводятся в сообщении слова Шлегеля.
"Нам уже необходимо форсировать события, наращивать ресурсы, учитывать климатические особенности, исключать погодные риски, следить за прогнозом, не ждать лета, которое может принести дожди, в предстоящий сезон мы должны грамотно спланировать работу и не выбиваться из графика", - обратился к застройщику и подрядчикам Тараненко.
Контракт на строительство второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Благовещенск ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (АГА, подконтрольно Росавиации) заключило с АО "Гидроэлектромонтаж" (Благовещенск).
Действующая ВПП и перрон аэропорта Благовещенска имеют высокую степень дефектности, система светосигнального оборудования аэродрома физически и морально устарела. ВПП аэропорта Благовещенска была построена в 1962 году для нужд Минобороны, ее длина составляет 2,8 км, что создает ограничения для посадки некоторых типов воздушных судов.
Государственным заказчиком проекта является федеральное агентство воздушного транспорта, заказчиком-застройщиком - "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)".
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