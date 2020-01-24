|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.01.20 15:41
Дело возбуждено после падения новогодней конструкции на людей в центре Петрозаводска
Дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
"По версии следствия, в дневное время 20 января на площади Кирова в городе Петрозаводске во время демонтажа новогодних декоративных конструкций одна из них упала на находившуюся рядом женщину, причинив ей телесные повреждения", - говорится в релизе.
В ведомстве добавили, что в настоящее время пострадавшая находится в лечебном учреждении.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел при демонтаже новогоднего украшения в виде ворот. В результате происшествия пострадали две женщины. Одну из них задело по касательной, медицинская помощь ей не потребовалась. Вторая была доставлена в Больницу скорой медицинской помощи в состоянии средней тяжести.
Пресс-служба администрации Петрозаводска сообщала, что падение конструкции произошло из-за грубого нарушения подрядчиком ООО "Карелподряд" техники безопасности.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket