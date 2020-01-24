Дело возбуждено после падения новогодней конструкции на людей в центре Петрозаводска

24.01.20 15:41

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

24 января. Interfax-Russia.ru - В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины из-за падения декоративной конструкции, сообщает пресс-служба республиканского СКР в пятницу.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"По версии следствия, в дневное время 20 января на площади Кирова в городе Петрозаводске во время демонтажа новогодних декоративных конструкций одна из них упала на находившуюся рядом женщину, причинив ей телесные повреждения", - говорится в релизе.

В ведомстве добавили, что в настоящее время пострадавшая находится в лечебном учреждении.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел при демонтаже новогоднего украшения в виде ворот. В результате происшествия пострадали две женщины. Одну из них задело по касательной, медицинская помощь ей не потребовалась. Вторая была доставлена в Больницу скорой медицинской помощи в состоянии средней тяжести.

Пресс-служба администрации Петрозаводска сообщала, что падение конструкции произошло из-за грубого нарушения подрядчиком ООО "Карелподряд" техники безопасности.