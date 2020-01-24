Военные помогают очищать от снежных заносов дороги на Алтае

24.01.20 16:42

© РИА Новости. Максим Богодвид

24 января. Interfax-Russia.ru - Губернатор Алтайского края обратился к военным за помощью в расчистке занесенных снегом дорог к ряду поселков, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре Центрального военного округа (ЦВО) в пятницу.

"Военную технику привлекли для ликвидации снежных заносов на дорогах в Алтайском крае. Соответствующее решение принято командующим войсками ЦВО Александром Лапиным по обращению главы региона Виктора Томенко. На расчистке дорог задействована тяжелая инженерная техника - бульдозеры на базе артиллерийских тягачей", - сказали в пресс-центре.

Военные уже расчищают 10-километровый участок дороги между селами Савинка и Моховское. Как сообщалось, после снежного шторма, обрушившегося на регион неделю назад, отрезанными от транспортного сообщения оказались 25 населённых пунктов.

В регионе вновь действует штормовое предупреждение и введён режим повышенной готовности. Закрыты для проезда почти 15 автодорог.