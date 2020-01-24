Трехлетний ребенок без обуви найден на улице Екатеринбурга

24.01.20 17:06

© РИА Новости. Варвара Гертье

24 января. Interfax-Russia.ru - Ребенка без обуви обнаружили на улице Екатеринбурга.

"(Ребенок был - ИФ) без ботинок. Проводится проверка", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-группе городского УМВД, уточнив, что информация по ребенку к ним поступила от медицинской службы.

Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области организовал проверку по сообщению об обнаружении трехлетнего ребенка без одежды и с признаками переохлаждения на улице.

"Выясняется, причинен ли мальчику какой-либо вред здоровью", - говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СКР.

Следователи также устанавливают обстоятельства инцидента, родителей ребенка и очевидцев происшествия.