МЧС РФ обвинило главу Чувашии в неэтичном поведении из-за видео с подпрыгивающим за ключами пожарным

24.01.20 16:54

© РИА Новости. Сергей Аверин

24 января. Interfax-Russia.ru - В МЧС негативно восприняли выходку главы республики Чувашия, заставившего сотрудника регионального управления подпрыгнуть за вручаемыми ему ключами от нового пожарного автомобиля.

"В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия. Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

В МЧС также призвали всех сотрудников вести себя соответствующе и помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в России, но и во всем мире.

В пятницу в СМИ появилось видео с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, который вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой техники. В ролике Игнатьев высоко поднимает руку с ключами, поэтому сотруднику МЧС приходится один раз подпрыгнуть, чтобы взять их.

На сайте главы Чувашии сообщается, что накануне в Чебоксарах прошел строевой смотр техники аварийно-спасательных служб и состоялось торжественное вручение ключей от новых спецмашин представителям пожарных частей нескольких районов республики.

Видео вызвало возмущенные комментарии пользователей соцсетей.

Между тем пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров назвал произошедшее "дружеской пикировкой" и пояснил, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник МЧС знакомы друг с другом. "Я лично присутствовал на этом событии. Была радостная атмосфера - вручали технику. Это была дружеская пикировка. Это было не издевательски, смешно. Все потом поулыбались", - сообщил Сидоров агентству "Интерфакс-Поволжье", посетовав, что в распространенном видеоролике это не запечатлено. По словам пресс-секретаря, Игнатьев высоко поднял руку, чтобы "все видели" ключи.

Это уже второй за последнее время инцидент с участием главы Чувашии, вызвавший общественный резонанс: на днях ему пришлось извиняться за фразу о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров, "которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком". Позже Игнатьев, извинившись за эту фразу, заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили".