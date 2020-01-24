Фигуранту дела о стрельбе в Новокузнецке предъявлено обвинение

24.01.20 17:41

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

24 января. Interfax-Russia.ru - Следствие предъявило обвинение жителю Новокузнецка Артему Пакалову, застрелившему на минувшей неделе пристава в городском суде и ранившего участницу заседания, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Открывшему стрельбу 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 295, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (посягательство на жизнь судебного пристава в связи с рассмотрением дел в суде, совершенное в целях воспрепятствования его законной деятельности; покушение на убийство)", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

Как сообщалось, утром 16 января Артем Пакалов начал стрелять из ружья в помещении мирового суда в Центральном районе Новокузнецка. В результате погиб судебный пристав, еще одна пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, ее прооперировали. Стрелка задержали на месте преступления сотрудники ФССП и Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело, которое расследует центральный аппарат СК.

По данным местных СМИ, в 2018 году в селе Куртуково у Пакалова произошел конфликт с соседом и его родственниками. Он заявлял журналистам, что сначала его на машине сбил сын соседа, затем к его дому на тракторе приехал отец. Сначала он попытался сбить техникой Пакалова, но тот успел отбежать в сторону, после чего мужчина начал трактором разрушать постройки на участке.

Пакалов в подтверждение своих слов показывал снятое очевидцами видео, на котором запечатлен момент попытки наезда на него, а также разрушения гаража.