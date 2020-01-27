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27.01.20 11:16
Интеллектуальную транспортную систему начнут устанавливать в Якутске в рамках нацпроекта
"Внедрять ИТС в Якутске начнут с 2020 года, средства из федерального бюджета выделены на три года", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства Якутии.
Система будет собирать данные со всех систем мониторинга дорожного движения. Она одновременно выполняет несколько задач - автоматически фиксирует нарушения ПДД, регулирует светофоры и проводит мониторинг условий движения в реальном времени.
Благодаря системе планируется повысить безопасность движения, уменьшить нагрузку на дороги и увеличить мобильность автолюбителей.
Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" охватил 104 города в 83 субъектах страны. Со стороны федерального бюджета финансирование до 2025 года составит 440 млрд рублей. Из бюджетов регионов будет выделено более 4 трлн рублей.
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