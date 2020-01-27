Интеллектуальную транспортную систему начнут устанавливать в Якутске в рамках нацпроекта

27.01.20 11:16

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 января. Interfax-Russia.ru - Власти Якутска получат 240 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Внедрять ИТС в Якутске начнут с 2020 года, средства из федерального бюджета выделены на три года", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства Якутии.

Система будет собирать данные со всех систем мониторинга дорожного движения. Она одновременно выполняет несколько задач - автоматически фиксирует нарушения ПДД, регулирует светофоры и проводит мониторинг условий движения в реальном времени.

Благодаря системе планируется повысить безопасность движения, уменьшить нагрузку на дороги и увеличить мобильность автолюбителей.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" охватил 104 города в 83 субъектах страны. Со стороны федерального бюджета финансирование до 2025 года составит 440 млрд рублей. Из бюджетов регионов будет выделено более 4 трлн рублей.