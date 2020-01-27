Москалькова проверит данные о "подмене чеченцев"

27.01.20 11:19

© РИА Новости. Максим Блинов

27 января. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверит информацию о том, что ей предъявили в ходе поездки в Чечню родственников расстрелянных граждан вместо них самих, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Уполномоченный считает информацию, опубликованную "Новой газетой", очень серьезной, будет проводить проверку по данному вопросу. Уполномоченный связалась с "Новой Газетой" и запросила имеющиеся материалы", - говорится в сообщении пресс-службы в понедельник.

В понедельник "Новая газета" опубликовала статью о том, что Москалькова в ходе ее поездки в Чеченскую республику в сентябре 2017 года встретилась с двумя гражданами Чечни, которые показали свои паспорта и утверждали, что являются Шамханом Юсуповым и Махмой Мускиевым. По данным издания, на самом деле это были братья расстрелянных Юсупова (причем в случае с Юсуповым это был однояйцевый близнец) и Мускиева.

По данным газеты, в январе 2017 года Юсупова и Мускиева вместе с еще 25 чеченцами убили после пыток.