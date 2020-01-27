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27.01.20 11:39

Трутнев поручил губернаторам ДФО лично проконтролировать "Дальневосточную ипотеку"

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
27 января. Interfax-Russia.ru - Взять под личный контроль реализацию программы "Дальневосточная ипотека" поручил губернаторам ДФО заместитель председателя правительства РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на итоговом выездном совещании, сообщает в понедельник пресс-служба полпреда.

"Это новая возможность для Дальнего Востока. Раньше ее не было. Молодые семьи, которые раньше не могли себе позволить купить квартиру, получили возможность приобрести жилье. Губернаторам нужно взять выполнение этого решения президента РФ под свой личный контроль. У людей этот проект востребован, он им нужен", - приводит пресс-служба слова Трутнева.

Полпред поручил дальневосточным губернаторам "адресно работать с каждой молодой семьей" и "в ручном режиме все сопровождать".

"Призываю вас активнее подключаться к решению вопросов, которые сегодня возникают при реализации программы ипотеки под 2%. Вам следует контролировать, как программа исполняется на местах, и если есть какие-то жалобы, то оперативно устранять. Мы вам всегда в помощь. Это наша общая работа", - добавил в свою очередь министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, участвовавший в этом заседании.

Как сообщалось, программа "Дальневосточная ипотека" реализуется по поручению президента страны Владимира Путина. Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар". Программа рассчитана до конца 2024 года. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке в возрасте не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет (для получателей гектара возрастных ограничений нет). Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО.

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