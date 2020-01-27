Глава Чувашии заявил, что уважает пожарных

27.01.20 13:21

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

27 января. Interfax-Russia.ru - Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ходе еженедельного совещания в понедельник прокомментировал вызвавший общественный резонанс инцидент на церемонии вручения ключей от пожарной техники.

"Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям (сотрудникам МЧС - ИФ) и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС", - приводятся слова Игнатьева в сообщении на портале органов власти республики.

Глава республики сообщил также, что возглавляет республиканскую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и знает лично многих спасателей.

"Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились. Нам не стыдно за обеспечение пожарной безопасности на территории Чувашской республики. Мы входим в десятку лучших регионов", - сказал он.

Он также добавил, что за счет бюджета республики в регионе регулярно приобретается пожарная техника.

В конце минувшей недели СМИ распространили видео, как глава Чувашии вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. В конце ролика оба улыбнулись.

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров в беседе с агентством "Интерфакс-Поволжье" назвал произошедшее "дружеской пикировкой" и пояснил, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник МЧС знакомы друг с другом.

Пресс-секретарь добавил, что Игнатьев высоко поднял руку, чтобы "все видели (ключи - ИФ).

В Кремле не стали давать оценок инцидентам, связанным с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, но сообщили, что знакомы с этими эпизодами.

"Я оставлю без комментариев. Конечно, мы знакомы со всеми этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрения, которые излагаются. Но каких-то оценок я бы не стал сейчас давать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам, отвечая вопрос, обратили ли в Кремле внимание на инциденты, и есть ли вопросы к главе Чувашии.

Оценку действиям Игнатьева готовы дать в партии "Единая Росия". В понедельник партийный комитет по этике рассмотрит вопрос об исключении главы Чувашии из своих рядов, сообщил "Интерфаксу" источник в партии.

"Заседание комиссии состоится сегодня. В числе вопросов - исключение главы Чувашии из партии и о его соответствии занимаемой должности", - сказал собеседник агентства в понедельник.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак ранее высказал мнение, что "поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания". "Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением", - процитировали Турчака в пресс-службе партии в пятницу.

Это уже не первый за последнее время инцидент с участием главы Чувашии, вызвавший общественный резонанс и широко обсуждаемый в СМИ.

Ранее интернет-газета "Правда ПФО" привела слова Игнатьева о необходимости реагировать на работу в республике отдельных журналистов и блогеров, "которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком". "Поэтому нужно четко обозначить - надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить", - процитировали журналисты слова главы республики.

Высказывание вызвало большой общественный резонанс.

Позже Игнатьев принес извинения за свою фразу и заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили".

"Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я - человек с доброй душой, прошу прощения", - приводились слова Игнатьева на официальном портале органов власти республики.

В сообщении утверждалось, что смысл фразы, произнесенной Игнатьевым на торжественном мероприятии в честь Дня печати, "был неверно интерпретирован, искажен".