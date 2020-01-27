Сотрудники бухгалтерии войсковой части Минобороны похитили свыше 350 млн рублей

27.01.20 11:54

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

27 января. Interfax-Russia.ru - Четверых бывших военных будут судить в Москве по обвинению в хищении более 350 млн рублей из бюджета Минобороны, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Военным следственным управлением СК по Ракетным войскам стратегического назначения окончено предварительное следствие в отношении бывшего главного бухгалтера войсковой части 14118 Олега Соболева, бывших его заместителей Лидии Чернопятовой и Александра Кулёмина, а также бывшего начальника отдела войсковой части 44026 подполковника запаса Алексея Якимова", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

По данным СК, они обвиняются в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), "а Соболев и Кулемин - также в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ)".

По версии следствия, в 2010-2014 годах указанные лица "систематически оформляли и направляли в банковские учреждения подложные финансовые документы, на основании которых министерством обороны необоснованно перечислены свыше 353 млн рублей, которые были обналичены и похищены".

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в 235 гарнизонный военный суд, расположенный в Москве, для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.