Автобус с россиянами пропустят в Благовещенск через закрытую таможню в китайском Хэйхэ

27.01.20 12:02

© РИА Новости. Виталий Аньков

27 января. Interfax-Russia.ru - Временное "окно" для российских туристов откроет 28 января китайская таможня города Хэйхэ ради транспортировки гражданки России с подозрением на воспаление аппендицита, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

"В ходе первичных консультаций специалистам стало известно о девушке с подозрением на острое воспаление аппендицита. Учитывая факт угрозы жизни и здоровья гражданки РФ при активном участии генконсульства РФ в Харбине с китайской стороной была достигнута договоренность об организации разового автобусного рейса для возврата российских туристов через пункт пропуска Хэйхэ в Благовещенск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на открытую "горячую линию" министерства поступило несколько десятков звонков от российских туристов, находящихся в данный момент в приграничном городе Хэйхэ.

"Всем российским туристам, желающим выехать из Хэйхэ, необходимо 28 января к 9:00 (3:00 мск) прибыть к зданию пункта пропуска Хэйхэ. Планируется, что процедура оформления и выпуска граждан займет не больше двух часов. В составе сотрудников, которые будут осуществлять возврат российских туристов, будет присутствовать медицинский работник", - отмечает министерство.

Как сообщалось, китайский международный пункт пропуска в Хэйхэ принял решение продлить новогодний отдых своим сотрудникам из-за сложной ситуации с распространением коронавируса, пассажирские и грузовые перевозки между Китаем и Приамурьем возобновятся только 1 февраля.