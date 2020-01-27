Онищенко: против нового коронавируса уже есть 30 препаратов

27.01.20 12:07

© РИА Новости. Александр Натрускин

27 января. Interfax-Russia.ru - Около 30 существующих медицинских препаратов лечат новый коронавирус, зарегистрированный в Китае, заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в понедельник.

"Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них - те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию", - сказал первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы.

По словам Онищенко, среди них такие препараты, как "Индинавир" и "Саквинавир". "Все эти препараты, слава Богу, работают против этого коронавируса", - отметил эксперт.

Он сообщил, что уже научно установлено, что данный коронавирус является комбинацией двух коронавирусов, один из которых от летучей мыши, а другой от змей (ленточный крайт и кобра).

"Змеи едят летучих мышей, в связи с чем произошла мутация, которая вышла на человеческую популяцию", - пояснил Онищенко.

Он добавил, что на данный момент известно о 39 коронавирусах, которые находятся под наблюдением с 1965 г.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

Как сообщил в понедельник, 27 декабря госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.