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27.01.20 12:23
Самую большую в Подмосковье организацию ветеранов создадут в Балашихе
"Нам удалось обсудить завершающий этап формирования единой ветеранской организации Балашихи. С учетом всех административно-территориальных преобразований в Московской области, слияния Балашихи и Железнодорожного, а также устава Московского областного совета ветеранов, всем нам необходимо работать вместе в едином ветеранском сообществе", - приводятся в сообщении слова председателя Московского областного совета ветеранов Виктора Пикуля.
В пресс-службе уточняют, что в состав единой организации войдут порядка 15 общественных объединений города, после чего ветеранское объединение Балашихи станет самым большим в Подмосковье.
"Во время предварительного голосования участники заседания единогласно выступили за слияние всех организаций города и утвердили дату проведения объединительной конференции. Она пройдет 27 февраля", - отмечается в сообщении.
В подмосковных общественных организациях ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов состоит более 1,5 млн человек. Единые ветеранские организации созданы почти в 20 городах региона. В Балашихе они насчитывают более 50 тыс. жителей.
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