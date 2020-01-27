Самую большую в Подмосковье организацию ветеранов создадут в Балашихе

27.01.20 12:23

© РИА Новости. Артем Креминский

27 января. Interfax-Russia.ru - В феврале в Балашихе появится самая большая в Подмосковье организация ветеранов, сообщает пресс-служба местной администрации.

"Нам удалось обсудить завершающий этап формирования единой ветеранской организации Балашихи. С учетом всех административно-территориальных преобразований в Московской области, слияния Балашихи и Железнодорожного, а также устава Московского областного совета ветеранов, всем нам необходимо работать вместе в едином ветеранском сообществе", - приводятся в сообщении слова председателя Московского областного совета ветеранов Виктора Пикуля.

В пресс-службе уточняют, что в состав единой организации войдут порядка 15 общественных объединений города, после чего ветеранское объединение Балашихи станет самым большим в Подмосковье.

"Во время предварительного голосования участники заседания единогласно выступили за слияние всех организаций города и утвердили дату проведения объединительной конференции. Она пройдет 27 февраля", - отмечается в сообщении.

В подмосковных общественных организациях ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов состоит более 1,5 млн человек. Единые ветеранские организации созданы почти в 20 городах региона. В Балашихе они насчитывают более 50 тыс. жителей.