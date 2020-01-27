Уроки для московских школьников будут проводить в "нехорошей квартире"

27.01.20 12:35

Фото с официального сайта мэра Москвы

27 января. Interfax-Russia.ru - Столичные педагоги получили возможность проводить уроки по литературе, истории и английскому языку для учеников старших классов в музее Михаила Булгакова, сообщает сайт мэра Москвы.

"Узнать, какой была Москва в 1920-1930-е годы, что из себя представляли коммунальные квартиры тех лет и кем были прототипы героев романа "Мастер и Маргарита", столичные школьники теперь смогут на уроках в доме 10 на Большой Садовой улице", - говорится в сообщении.

Музей присоединился к столичному проекту "Учебный день в музее". Пока проект в музее запущен в пилотном режиме, до конца этого учебного года список школ-участниц уже определен. Запись на новый учебный год для всех городских образовательных учреждений откроется в августе.

"Музей стал 20-й площадкой проекта. Теперь в "нехорошей квартире" одиннадцатиклассники будут осваивать материал по трем предметам - литературе, истории и английскому языку. Все задания будут так или иначе связаны с романом "Мастер и Маргарита". Ответы на вопросы старшеклассники находят сами, изучая экспозицию и вспоминая прочитанный роман, а затем записывают их в рабочие листы", - говорится в сообщении со ссылкой на департамент образования и науки города Москвы.