|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.01.20 12:35
Уроки для московских школьников будут проводить в "нехорошей квартире"
"Узнать, какой была Москва в 1920-1930-е годы, что из себя представляли коммунальные квартиры тех лет и кем были прототипы героев романа "Мастер и Маргарита", столичные школьники теперь смогут на уроках в доме 10 на Большой Садовой улице", - говорится в сообщении.
Музей присоединился к столичному проекту "Учебный день в музее". Пока проект в музее запущен в пилотном режиме, до конца этого учебного года список школ-участниц уже определен. Запись на новый учебный год для всех городских образовательных учреждений откроется в августе.
"Музей стал 20-й площадкой проекта. Теперь в "нехорошей квартире" одиннадцатиклассники будут осваивать материал по трем предметам - литературе, истории и английскому языку. Все задания будут так или иначе связаны с романом "Мастер и Маргарита". Ответы на вопросы старшеклассники находят сами, изучая экспозицию и вспоминая прочитанный роман, а затем записывают их в рабочие листы", - говорится в сообщении со ссылкой на департамент образования и науки города Москвы.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket