Угроза взрыва на борту лайнера "Аэрофлота" Хабаровск-Москва не подтвердилась

27.01.20 12:39

© РИА Новости. Максим Блинов

27 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты в Хабаровске проверили борт компании "Аэрофлот", который из-за анонимного сообщения о минировании вынужден был прервать полет в Москву и вернуться в аэропорт вылета.

"Самолет полностью проверили, угроза не подтвердилась", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

Борт вылетит в Москву в ночь на 28 января.

Как сообщалось, днем 27 января, авиалайнер компании "Аэрофлот" вынужден был прервать полет по маршруту Хабаровск-Москва из-за анонимного сообщения о минировании. Самолет благополучно приземлился в Хабаровске. На борту находились 261 пассажир и 10 членов экипажа.