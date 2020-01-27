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27.01.20 12:39
Угроза взрыва на борту лайнера "Аэрофлота" Хабаровск-Москва не подтвердилась
"Самолет полностью проверили, угроза не подтвердилась", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ДФО.
Борт вылетит в Москву в ночь на 28 января.
Как сообщалось, днем 27 января, авиалайнер компании "Аэрофлот" вынужден был прервать полет по маршруту Хабаровск-Москва из-за анонимного сообщения о минировании. Самолет благополучно приземлился в Хабаровске. На борту находились 261 пассажир и 10 членов экипажа.
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