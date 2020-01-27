Крымский геодинамический полигон планируют восстановить в 2020г

27.01.20 12:58

Фото с сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

27 января. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) собирается в текущем году восстановить Крымский геодинамический полигон, это позволит лучше изучить процессы деформации Земли, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"До вхождения Крыма в состав России измерительные работы на полуострове в течение 20 лет не проводились. Как ожидается, использование Крымского геодинамического полигона позволит лучше изучить процессы деформации земной поверхности", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что в прошлом году подобные измерения выполнили на трех геодинамических полигонах: Северо-Сахалинском, Северо-Кавказском и Северо-Байкальском.

"В 2020 году Росреестр продолжит мероприятия по комплексному развитию государственных геодезических сетей, в том числе в республике Крым. В частности, ведомство планирует восстановить Крымский геодинамический полигон. Работы по рекогносцировке пунктов на нем завершены в 2019 году", - отмечает пресс-служба ведомства.